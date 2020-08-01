В Москве появится памятник работающим при пандемии коронавируса медикам

В Москве на территории Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова установят памятник медикам, которые боролись с коронавирусной инфекцией в период пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко.

По его словам, в настоящее время уже идет проектирование монумента.

Министр уверен, что памятник запечатлеет подвиг врачей, борющихся с COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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