15 детей и один взрослый погибли при наводнении в афганской провинции

По меньшей мере 16 человек — 15 детей и одна женщина — погибли в результате наводнения в провинции Нангархар в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По словам представителя губернатора Нангархара Аттауллы Хогьяни, паводки образовались в уезде Куз-Кунар в ночь на субботу, 1 августа, из-за сильных ливней.

Он отметил, что от стихии также пострадали еще четыре человека.

Кроме того, сильные потоки воды уничтожили несколько десятков домов.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.

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