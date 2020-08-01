В московской аптеке грабители связали фармацевта и похитили деньги из кассы

В аптеке в центре Москвы двое неизвестных с ножом связали скотчем фармацевта и похитили 23 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на улице Талалихина, дом 31/2.

Сотрудники полиции установили, что в помещение аптеки вошли двое неизвестных и, угрожая ножом фармацевту, связали ей скотчем руки и ноги. После этого злоумышленники похитили из кассы 21 тысячу рублей и 2 тысячи рублей, принадлежащие женщине, а затем скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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