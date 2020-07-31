В РФПИ рассказали о выработке иммунитета к COVID-19 у всех добровольцев после вакцинации

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о результатах проведенных испытаний российской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он рассказал CNN.

Он отметил, что иммунитет к заболеванию был выработан у 100% принимавших участие в испытаниях добровольцев. Таких результатов, по его словам, удалось достичь на 21-й день.

Глава РФПИ также уточнил, что при повторной вакцинации иммунитет удваивался.

Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что свыше 20 стран заинтересованы в российской вакцине.

И [директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр] Гинзбург, и [заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Денис] Логунов, которые занимаются проектом этой вакцины, конечно же, очень тщательно его тестируют.

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