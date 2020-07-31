Врач дал советы, как избежать тяжелого течения COVID-19

Доктор Александр Мясников дал несколько советов, соблюдение которых позволит избежать тяжелую форму течения заболевания нового типа коронавируса COVID-19. Перечень рекомендаций он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что прежде всего следует бросить курить, а также избавиться от избыточного веса.

По мнению врача, также следует стремиться к здоровому малокалорийному питанию, что снижает риски влияющего на течение коронавирусной инфекции диабета.

Доктор призвал граждан заниматься спортом и закаляться. Кроме того, он указал на важность контролировать артериальное давление. В заключении Мясников написал, что следует пройти вакцинацию от гриппа и COVID-19, когда появится лекарство.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тыс. человек.

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