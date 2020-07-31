Россия откроет границу с Абхазией 1 августа

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что Россия открывает границы с Абхазией с 1 августа, передает «Интерфакс».

«Принято решение об открытии с 1 августа 2020 г. государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия. Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии», — заявили в оперштабе.

В штабе отметили, что решение о необходимости справки об отсутствии коронавируса при пересечении границы с республикой будет принято позже на основе двухсторонних договоренностей.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией в Абхазии с 23 по 27 июля, признали эпидемиологическую обстановку в стране благополучной.

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