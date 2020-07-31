В Алтайском крае в номере на турбазе обнаружены тела четырех людей, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Был вскрыт один из номеров, люди долго не выходили. Там обнаружили четыре тела», — сказал источник.

Отмечается, что среди погибших есть несовершеннолетний ребенок. Инцидент произошел недалеко от озера Ая.

Сейчас выясняются обстоятельства случившегося. Причины смерти установит экспертиза.

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