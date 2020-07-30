В Москве за последние сутки от COVID-19 скончались 14 пациентов
Число скончавшихся от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4446 до 4460. Об этом сообщил оперативный штаб столицы.
За прошедшие сутки от инфекции скончались 14 пациентов. У всех погибших диагностировали пневмонию, их результаты теста на коронавирус были положительными.
По последним данным, в Москве зафиксировано 260 664 случая COVID-19. За последние сутки заразились 678 человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тысяч человек.
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