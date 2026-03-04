Россиянам объяснили, чем грозит уличная торговля цветами к 8 Марта

В преддверии 8 Марта некоторые люди хотят заработать на всеобщем ажиотаже вокруг цветов и начинают продавать их на улице, не задумываясь о последствиях. Однако важно помнить, что такая торговля без специального разрешения может обернуться конфискацией букетов и штрафами. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Специалист отметил, что в России существуют торговые точки, которые получают разрешение в торговых отделах при администрациях. Благодаря этому они имеют право продавать цветы. При этом самостоятельная торговля на улицах накладывает административную ответственность.

«Если товар признан контрафактным, то он подлежит изъятию. Поэтому в данном случае контрольные функции возложены на отделы по торговле и отделы полиции по соответствующим городам, округам и районам. Они должны проводить рейды, устанавливать объекты несанкционированной торговли и привлекать торговцев к административной ответственности», — предупредил эксперт.

Адвокат подчеркнул, что статья 14.2 Кодекса административных правонарушений предусматривает штраф за несанкционированную торговлю. При этом на точный размер выплаты влияет категория нарушителя: гражданин, юридическое или должностное лицо. Для граждан она составляет до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 40 тысяч рублей.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова до этого говорила, что мужчинам, которые хотят преподнести женщинам оригинальный букет к Международному женскому дню, следует отказаться от классических тюльпанов. По словам эксперта, такие виды цветов могут быть оригинальным подарком только в случае, если отдать предпочтение современным сортам.

