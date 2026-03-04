Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам объяснили, чем грозит уличная торговля цветами к 8 Марта

Адвокат Алешкин: за торговлю цветов на улице грозит штраф
Shutterstock/Gustova Svetlana

В преддверии 8 Марта некоторые люди хотят заработать на всеобщем ажиотаже вокруг цветов и начинают продавать их на улице, не задумываясь о последствиях. Однако важно помнить, что такая торговля без специального разрешения может обернуться конфискацией букетов и штрафами. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Специалист отметил, что в России существуют торговые точки, которые получают разрешение в торговых отделах при администрациях. Благодаря этому они имеют право продавать цветы. При этом самостоятельная торговля на улицах накладывает административную ответственность.

«Если товар признан контрафактным, то он подлежит изъятию. Поэтому в данном случае контрольные функции возложены на отделы по торговле и отделы полиции по соответствующим городам, округам и районам. Они должны проводить рейды, устанавливать объекты несанкционированной торговли и привлекать торговцев к административной ответственности», — предупредил эксперт.

Адвокат подчеркнул, что статья 14.2 Кодекса административных правонарушений предусматривает штраф за несанкционированную торговлю. При этом на точный размер выплаты влияет категория нарушителя: гражданин, юридическое или должностное лицо. Для граждан она составляет до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 40 тысяч рублей.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова до этого говорила, что мужчинам, которые хотят преподнести женщинам оригинальный букет к Международному женскому дню, следует отказаться от классических тюльпанов. По словам эксперта, такие виды цветов могут быть оригинальным подарком только в случае, если отдать предпочтение современным сортам.

Ранее была названа сумма, которую россияне готовы потратить на подарок к 8 Марта.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!