«Уже успокоились»: Прохор Шаляпин рассказал о хейте в свой адрес

Певец Прохор Шаляпин заявил, что у него стало меньше хейтеров

Певец Прохор Шаляпин рассказал в беседе с kp.ru, что сейчас у него стало меньше хейтеров.

В ответ на вопрос о том, как он справляется с публичной травлей, Шаляпин признался, что в последнее время не сталкивается с хейтом.

«Да нет этого хейта. Все уже успокоились, уже меня воспринимают, как юмореску», — заявил певец.

Шаляпин также признался, что на протяжении многих лет просто пытался стать знаменитым, хоть и родился в обычной семье, где у него не было «золотой ложки во рту». Артист поделился, что ему пришлось долго пытаться прославиться.

«И так долго выбирался, что усек на носу себе, что, выбравшись из грязи в князи, не позабудь: не вечны князи — вечна грязь», — сказал знаменитость.

В феврале Прохор Шаляпин заявил, что не чувствует конкуренции с ИИ-исполнителями. По мнению певца, в моде всегда будут живые и настоящие артисты. Он считает, что песням, сгенерированным с помощью нейросети, не хватает душевности, а среди ИИ-контента популярность набирают только «дебильные песни».

