У Сафронова не выявили коронавирус

У находящегося в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова пока не выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

По ее словам, Сафронов в настоящее время пребывает в изоляторе с подозрением на COVID-19.

«Пришел его первый анализ, он отрицательный. Сейчас ждут второго, он будет готов через два дня», — уточнила Литвинович.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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