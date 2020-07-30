Более 27,8 млн тестов на COVID-19 провели в России
Более 27,8 миллиона тестов на выявление коронавируса проведено в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что за минувшие сутки в стране провели 288 тысяч тестов на коронавирус.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в настоящее время в России находятся более 261 тысячи человек.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тысяч человек.
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