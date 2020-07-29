Глава КГБ Белоруссии заявил о принадлежности задержанных россиян к ЧВК «Вагнер»

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик заявил, что задержанные под Минском граждане России состоят в частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным главы КГБ, под Минском задержаны 32 россиянина, все являются членами ЧВК «Вагнер».

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

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