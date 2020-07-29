Точкой назначения задержанных в Белоруссии боевиков была другая страна

Конечной точкой задержанных в Минске бойцов частной военной компании «Вагнер» была не Белоруссия. Об этом сообщил «Интерфаксу» писатель Захар Прилепин, который ранее был замкомандира батальона в самопровозглашенной ДНР.

Он отметил, что не знает, куда направлялись бойцы, но их конечной точкой был не Минск. По его данным, бойцы должны были вылететь в точку своего назначения 30 июля.

«Я не управляю этими ребятами, они взрослые люди, профессиональные бойцы <...> но конечная точка — это точно не Белоруссия», — сказал он.

По его мнению, в Белоруссии «пытаются привязать какую-то политическую подоплеку», но бойцы этим не занимаются.

«Не знаю, как белорусские власти будут выкручиваться из этой ситуации», — добавил писатель.

Ранее в Белоруссии сообщили, что под Минском задержаны более 30 боевиков иностранной частной военной компании «Вагнер», планировавших дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. По данным госагентства «БелТА», все они были гражданами РФ.

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