Названо число пациентов с коронавирусом в России, находящихся в реанимации

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в реанимации с коронавирусом находятся три тысячи пациентов по всей стране.

По его словам, в России развернуто более 156 тысяч коек, с внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией в больницах находятся почти 100 тысяч человек.

«В целом в реанимационных отделениях, на аппарате искусственной вентиляции легких сегодня находятся три тысячи пациентов», — рассказал глава Минздрава на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России с участием президента Владимира Путина.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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