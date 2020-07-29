Под Минском задержали 32 боевика иностранной ЧВК

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали по Минском в ночь на среду, 29 июля, 32 боевика иностранной частной военной компании. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Других подробностей не приводится.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будет революций, так как «революционеров нет». Он подчеркнул, что власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов.

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