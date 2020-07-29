Вакцина от COVID-19 может поступить в оборот 15 августа

Вакцина от коронавирусной инфекции, созданная в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, передана на экспертизу, она может быть зарегистрирована 10-12 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, еще пять-семь дней потребуется для проверки вакцины в Росздравнадзоре.

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сообщил источник.

В настоящее время вакцина от коронавируса находится на экспертизе в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения». После формирования полного пакета документов на вакцину, они пройдут проверку и поступят в Министерство здравоохранения. Как уточнил собеседник агентства, вакцина должна быть зарегистрирована.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от COVID-19

— Вакцинация от COVID-19 в России будет добровольной

— В центре Гамалеи завершается вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса