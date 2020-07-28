Twitter временно запретил Трампу-младшему публиковать сообщения

Twitter временно запретил сыну президента США Дональда Трампа Бэррону публиковать сообщения за распространение ложной информации о COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной 12-часовой блокировки стала публикация видео, на котором врачи говорят о гидроксихлорохине.

Ранее соцсеть Twitter удалила видео, опубликованное президентом США Дональдом Трампом о пользе противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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