Twitter временно запретил Трампу-младшему публиковать сообщения
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Twitter временно запретил сыну президента США Дональда Трампа Бэррону публиковать сообщения за распространение ложной информации о COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что причиной 12-часовой блокировки стала публикация видео, на котором врачи говорят о гидроксихлорохине.
Ранее соцсеть Twitter удалила видео, опубликованное президентом США Дональдом Трампом о пользе противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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