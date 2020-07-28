В московском метро продолжаются проверки наличия масок и перчаток у пассажиров

Проверки наличия средств индивидуальной защиты у пассажиров продолжаются в московском метро с момента объявления масочно-перчаточного режима. Об этом сообщили ТАСС во вторник, 28 июля, в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Как отмечается, проверки в общественном транспорте не прекращались и проводятся на всех станциях метрополитена. «Проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро», — уточнили в пресс-службе.

Также контролеры рассказывают пассажирам о том, что использование масок и перчаток в городском транспорте по-прежнему обязательно. Они не штрафуют людей, если после общения с ними они надевают маску и перчатки.

В Москве ввели режим обязательного ношения масок и перчаток 12 мая. Согласно последним данным, в столице выявлено 239 тыс. заболевших, 175,8 тыс. выздоровевших, 4,4 тыс. смертей.

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