Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов отказался от сделки со следствием, заявил адвокат Иван Павлов. Об этом пишет ТАСС.

«Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался», — сказал Павлов.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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