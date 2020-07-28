Археологи обнаружили 1300-летнюю христианскую церковь в Израиле

Археологи обнаружили 1300-летнюю христианскую церковь в деревне Кфар-Кама недалеко от горы Фавор в Израиле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильское управление древностей.

Отмечается, что церковь с мозаичными полами была найдена в ходе раскопок, проводимых управлением древностей Израиля в сотрудничестве с Академическим колледжем Кинерет. Изначально это были подготовительные работы перед строительством детской площадки в Кфар-Кама.

«Церковь размером 12 на 36 метров включает большой внутренний двор, притвор и центральный зал. Особенностью этой церкви является наличие трех апсид (молитвенных ниш), в то время как большинство церквей имели лишь одну апсиду», — рассказал руководитель раскопок Нурит Фейг.

Также археологам удалось обнаружить ценную реликвию — каменный ящик, в котором, предположительно, хранили священные реликвии.

В настоящее время раскопки продолжаются.

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