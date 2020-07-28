Правоохранители изъяли у митингующих в Хабаровске топор и ножи

Правоохранители изъяли топор и ножи у участников несанкционированного митинга в Хабаровске в субботу, 25 июля. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на своей странице в Instagram.

Глава региона призвал горожан оставаться дома, заниматься своими делами и помогать родным и близким. При этом он добавил, что уважает тех, кто выходит на митинги в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Также Дегтярев отметил, что лучшая помощь — если все будут заниматься своим делом, а он будет продолжать «хорошие дела» Фургала.

По его словам, он подписал постановление о сохранении льготных авиабилетов для жителей северных территорий.

«А в Москве партия и (лидер партии КПРФ Владимир - ред.) Жириновский ему помогают. С Владимиром Вольфовичем я говорил, Сергею Ивановичу оказывается всемерная поддержка», — уточнил Дегтярев.

Президент Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Сергей Фургал был снят с поста губернатора «в связи с утратой доверия».

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора. Демонстрации проходят в условиях роста заражений коронавирусом, участники игнорируют запрет массовых мероприятий.

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