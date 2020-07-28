Более 170 кустов конопли нашли у жителя Уссурийска

На частном участке жителя Уссурийска обнаружили более 170 кустов конопли, сообщает управление МВД России по Приморскому краю.

При осмотре участка 60-летнего жителя города сотрудники правоохранительных органов изъяли 174 куста маньчжурской конопли, указано в сообщении. По словам подозреваемого, который ранее уже был судим, он выращивал каннабис для себя.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщает МВД.

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