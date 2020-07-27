В Москве за сутки от коронавируса умерли 10 человек

В Москве умерли еще 10 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы.

Сутками ранее сообщалось о 13 умерших.

Общее число летальных случаев в Москве составляет 4 421.

По состоянию на 27 июля, в Москве выявлено 238,6 тыс. зараженных и 174,9 тыс. выздоровевших. Всего в России зафиксировано 818 120 случаев заражения, при этом 201, 4 тыс. — число активных случаев.

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