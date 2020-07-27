Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин
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Сейсмологи Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 у побережья Филиппинских островов, сообщает ТАСС.
По данным специалистов, эпицентр землетрясение располагался в 244 км к северу от города Давао, где проживает около 1,2 млн человек. Очаг толчков залегал на глубине 40 км.
Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.
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