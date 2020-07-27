Названа вероятная причина пожара в женском СИЗО-6 в Москве

Вероятной причиной пожара в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники стало короткое замыкание. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Уточняется, что рассматриваются и другие версии причины пожара. Окончательные выводы можно будет делать после полной ликвидации пожара, когда отработают дознаватели.

Пожар на территории СИЗО-6 на Шоссейной улице возник в пекарне, он сопровождался сильным задымлением здания. Его площадь составила около 50 кв. м. Администрация учреждения эвакуировала более 850 человек. Тушение пожара продолжается уже почти четыре часа. В результате случившегося никто не пострадал.

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