В Гидрометцентре назвали способ защиты от ультрафиолетового излучения

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, как защитить себя от опасного ультрафиолетового излучения.

По ее словам, солнце нужно летом, чтобы получить витамин D, при этом пребывание на солнце необходимо дозировать.

«Индекс ультрафиолетового излучения имеет суточный ход — это середина дня, когда солнце в зените, когда выше всего горизонт, примерно с 11 до 15 часов», — уточнила работник Гидрометцентра.

Она добавила, что в это время стоит не выходить на улицу, чтобы защититься от ультрафиолетового воздействия.

«Лучшая защита — это дозировать свое пребывание на солнце, минут 10-15, и уходить в тень», — заявила Макарова в интервью телеканалу «Звезда».

Также она порекомендовала надевать светлую одежду, шляпу с полями или панаму и солнцезащитные очки.

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