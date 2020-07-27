В Кении мужчина отрубил руку девушке за отказ выйти за него замуж
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В Кении мужчина отрубил руку 16-летней девушке за отказ выйти за него замуж, пишет Nairobi News.
Отмечается, что вооруженный ножом мужчина поджидал возлюбленную около ее дома. Девушку доставили в больницу.
«Он хотел жениться на мне, но я отказалась, потому что меня интересует учеба. Это ему не понравилось. Он разозлился на меня», — приводятся слова пострадавшей.
Девушка также заявила, что полиция отпустила напавшего в тот же день. Она требует арестовать мужчину повторно и привлечь его к уголовной ответственности.
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