В Москве коронавирус выявили еще у 694 человек

В Москве зафиксировали 694 новых случая коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Всего в столице выявлен 238 641 случай коронавируса, выздоровели 174 986 человек, скончались 4 411.

За месяц число новых случаев в Москве сократилось на 7,5%. Доля выздоровевших с начала пандемии составляет 73%.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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