В России выявили еще 5 635 случаев коронавируса

За прошедший день в России зафиксировали 5 635 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram-канале.

Также за сутки выздоровели еще 3 079 человек, умерли 85.

Всего в России коронавирус выявили у 818 120 человек, вылечились 603 329, скончались 13 354.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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