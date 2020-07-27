Слухи о первом случае коронавируса в КНДР опровергли

Официальный представитель центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Республики Корея Юн Тхэ Хо заявил, что тайно вернувшийся в КНДР перебежчик из Южной Кореи вряд ли был заражен коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

«Этот человек не был зарегистрирован ни как пациент с COVID-19, ни как лицо, контактировавшее с инфицированными», — рассказал чиновник.

Он добавил, что были протестированы на коронавирус двое людей, которые близко общались с перебежчиком незадолго до его исчезновения. У них заболевание не подтвердилось.

24-летний мужчина пересек границу в районе острова Канхвадо, находящегося в устье реки Ханган на западном побережье страны 19 июня. Он проник за охраняемый периметр через водосток, проходящий под колючей проволокой. Перебежчик вплавь достиг территории Северной Кореи, после чего направился в город Кесон на юго-западе страны, где он жил ранее.

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