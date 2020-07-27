В Бразилии заинтересовались российской вакциной от COVID-19
Власти бразильского штата Парана заинтересованы в приобретении российской вакцины от коронавируса, сообщил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
«В пятницу посольство в сопровождении почетного консула России в штате Парана посетил представитель правительства региона, глава гражданской канцелярии губернатора Гуто Силва», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Силва обозначил заинтересованность не только в покупке вакцины, но и в совместной разработке, проведении испытаний и производства на территории штата.
«Это был очень позитивный контакт. Мы в свою очередь рассказали им о ведущихся в России работах и широком международном сотрудничестве», — отметил дипломат.
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