Мужчину застрелили во время протестов в американском Остине

Мужчину с ружьем застрелили в ночь на 26 июля во время протестов в Остине в Техасе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной полиции Катрин Рэтклифф.

По ее данным, потерпевший подошел к машине с ружьем. Его застрелили человек, который находился в этой машине.

В настоящее время подозреваемый задержан, и он сотрудничает с полицией, уточнила Рэтклифф.

Позднее местная жительница Шейла Фостер рассказала, что погиб ее сын Гарретт Фостер. Она утверждает, что он был миролюбивым и хотел добиться справедливости для афроамериканцев, так как его невеста была афроамериканкой.

Массовые протесты против полицейского произвола и расизма начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота.

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