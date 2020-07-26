Мужчину застрелили во время протестов в американском Остине
Мужчину с ружьем застрелили в ночь на 26 июля во время протестов в Остине в Техасе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя местной полиции Катрин Рэтклифф.
По ее данным, потерпевший подошел к машине с ружьем. Его застрелили человек, который находился в этой машине.
В настоящее время подозреваемый задержан, и он сотрудничает с полицией, уточнила Рэтклифф.
Позднее местная жительница Шейла Фостер рассказала, что погиб ее сын Гарретт Фостер. Она утверждает, что он был миролюбивым и хотел добиться справедливости для афроамериканцев, так как его невеста была афроамериканкой.
Массовые протесты против полицейского произвола и расизма начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе, штат Миннесота.
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