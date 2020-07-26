Трамп раскритиковал СМИ за недостоверное освещение протестов

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские средства массовой информации за недостоверное освещение протестов. Свое мнение глава государства выразил на странице в Twitter.

По словам Трампа, СМИ отказываются показывать, что на самом деле происходит в Портленде, Сиэтле и других американских городах.

«Они хотят, чтобы американская общественность верила, что это просто какие-то замечательные протестующие, а не радикальные левые анархисты», – написал Трамп.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались с США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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