Зрительница помогла американской телеведущей обнаружить рак

Одна из зрительниц помогла телеведущей американского телеканала TFLA Виктории Прайс обнаружить раковую опухоль щитовидной железы. Об этом ведущая рассказала на своей странице в Twitter.

По ее словам, после одного из эфиров она получила сообщение по электронной почте от зрительницы, которая обратила внимание на опухоль на шее Прайс.

«Она заметила опухоль на моей шее. Сказала, что эта опухоль напомнила ей ее собственную. Ее была раковой. Оказалось, моя тоже», – написала ведущая.

Прайс поделилась, что ей предстоит операция по удалению опухоли, щитовидной железы и нескольких ближайших лимфатических узлов. По словам доктора, опухоль распространяется медленно, поэтому ведущая выразила надежду, что эта операция станет первой и единственной.