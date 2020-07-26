Правоохранители получили сообщения о «бомбах» в аэропортах Москвы и Петербурга

В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о «минировании» аэропортов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По данным источника, аноним утверждал, что аэропорты трех городов якобы заминированы.

«Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах», — добавил собеседник агентства.

В настоящее время эта информация проверяется. В аэропорты выехали кинологи, правоохранители и экстренные службы.

За последний год в городах России много раз «минировали» суды, станции метро, самолеты, школы, детские сады, торговые центры. Также такие сообщения получали телецентр «Останкино» и редакция «Газеты.Ru». По предварительным данным, все анонимные сигналы об угрозах не подтвердились.

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