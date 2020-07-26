Обнаружено тело пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Спасатели нашли тело пропавшего в пятницу, 24 июля, в селе Строгановка под Симферополем трехлетнего мальчика. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра МЧС по региону Сергея Шахова.

Ранее сообщалось, что ребенок исчез с детской площадки возле дома. СК было возбуждено уголовное дело. Всего в поисках было задействовано около двух тысяч человек.

«К сожалению, обнаружено тело ребенка ... без признаков жизни. Ведутся следственные действия», — рассказал Шахов.

Причины смерти мальчика пока не сообщаются.

По данным источника в правоохранительных органах, тело ребенка было найдено в сливной яме, расположенной рядом с домовладением.

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