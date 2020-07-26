Московские врачи вылечили еще 306 пациентов с коронавирусом

В Москве выздоровели еще 306 пациентов от коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на заммэра Москвы о вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 306 пациентов», — рассказала она.

Ракова добавила, что всего от инфекции вылечился 174 721 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 16 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.

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