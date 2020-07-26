Worldometer: коронавирусом заразились более 16 млн человек на планете

Положительный результат анализов на коронавирус за время пандемии получили свыше 16 млн человек по всему миру. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

Число летальных исходов, по последним данным, выросло до 647 597, излечились от COVID-19 почти 10 млн человек.

В активной форме коронавирус в настоящее время переносят 5 638 084 человек, в тяжелом состоянии остаются 66 203 пациента.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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