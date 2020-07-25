Три человека ранены в результате стрельбы в ходе акции протеста в США

Три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском Луисвилле (штат Кентукки). Об этом сообщает Courier Journal.

Отмечается, что демонстрация посвящена требованиям справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор.

Инцидент со стрельбой произошел в городском парке в 20:00 по МСК.

Издание, ссылаясь на полицию, отмечает, что пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования. Раненные доставлены в больницу.

Ранее в месте проведения протестов в Луисвилле погиб один человек, а еще один был ранен в результате стрельбы.

Как сообщалось, массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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