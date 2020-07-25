Минздрав назвал число находящихся в реанимации пациентов с COVID-19
На данный момент в отделениях реанимации российских больниц находятся 3,1 тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом в целом по стране соотношение бессимптомных носителей, пациентов с COVID-19 в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии сохраняется на прежнем уровне, рассказал глава Минздрава.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 15 млн, за все время от коронавируса умерли более 600 тыс. человек.
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