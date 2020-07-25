Под Курском разбился самолет
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В Пристенском районе Курской области разбился легкомоторный самолет, выполнявший сельхозработы. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот самолета погиб.
До этого сообщалось, что в Германии небольшой двухместный самолет врезался в жилой дом.
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