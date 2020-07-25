Полиция просит арестовать трех участников межнациональной драки в Москве

Правоохранители просят арестовать трех участников межнациональной массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кузьминский суд столицы.

«В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гамидова, Валиева и Завидова, подозреваемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»)» – рассказали в суде.

Отмечается, что рассмотрение ходатайств начнется в скором времени.

Все трое участника драки — выходцы из Азербайджана. Они принимали участие в драке с уроженцами Армении в районе Марьино.

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтных ситуаций между армянами и азербайджанцами, одна из которых переросла в драку. В результате стычки пострадал один человек. В общей сложности были задержаны 34 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Участники массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны

— Уголовное дело возбуждено после массовой драки на юго-востоке Москвы