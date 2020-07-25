Яндекс заявил, что интерес россиян к Танзании взлетел в 200 раз

Россияне стали в 65 раз чаще искать информацию о Танзании в «Яндекс.Поиске» и в 200 раз чаще в «Яндекс.Путешествиях», пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«В пятницу, 24 июля, интерес к Танзании в «Яндекс.Поиске» резко взлетел: число запросов про страну выросло в 65 раз по сравнению с четвергом», — сказали в «Яндексе».

Отмечается, что в «Яндекс.Путешествиях» в десятке самых популярных стран Танзания оказалась на четвертом месте, а Великобритания — на седьмом.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию. В мире число зараженных достигло 15 млн, умерли больше 600 тыс. человек.

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