Врач рассказала о «безопасной дозе» алкоголя при болезнях ЖКТ

Диетолог и заведующая консультативно-диагностическим отделением Пироговского центра Валентина Лупанова рассказала, какая доза алкоголя является «безопасной» при болезнях желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, «безопасная доза алкоголя» — это то количество спиртных напитков, при котором оказывается минимальный риск для здоровья. Такая доза зависит от возраста, пола и сопутствующих заболеваний, ее может определить только лечащий врач, знающий о состоянии здоровья пациента.

Диетолог отмечает, что при критических стадия болезней ЖКТ любой алкоголь категорически противопоказан. При этом в стадии ремиссии небольшие дозы спиртных напитков допустимы.

Кроме того, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта строго противопоказаны крепкий чай и кофе. Из продуктов не рекомендуется употреблять лапшу быстрого приготовления, острое, фастфуд.

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