На юго-востоке Москвы грабители избили пенсионерку и похитили 70 тысяч рублей

На юго-востоке Москвы двое злоумышленников избили пенсионерку в квартире, примотали изолентой к трубе в ванной и похитили 70 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Происшествие произошло на Рязанском проспекте.

Полицейские установили, что двое неизвестных, воспользовавшись тем, что женщина вышла из своей квартиры, затолкали ее обратно. Угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники избили пенсионерку, привязали руки липкой лентой к трубе в ванной и похитили 70 тыс. руб. После этого неизвестные скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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