Центру «Вектор» разрешили испытывать вакцину от коронавируса на людях

Минздрав России выдал разрешение госцентру вирусологии и биотехнологии «Вектор» на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Разрешение было выдано центру в пятницу, 24 июля. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, вакцинировать добровольцев в рамках протокола клинических испытаний начнут с 27 июля.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 811. В общей сложности в стране зарегистрированы 800 849 случаев COVID-19. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 8 444 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 588 774. При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 046.

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