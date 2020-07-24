Тело 10-летней девочки нашли в реке в Башкирии

В Башкирии правоохранители нашли в реке тело пропавшей 10-летней девочки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По данным следствия, 19 июля девочка ушла из дома бабушки в деревне Усть-Салдыбаш и направилась к берегу реки Уфа, где рыбачила ее старшая двоюродная сестра. Домой ребенок так и не вернулся.

Следственный комитет по Башкирии возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.

По данным источника в МВД, тело девочки нашли на реке Уфимка, в двух км от места происшествия.

Предполагается, что девочка утонула на глазах сестры, ее понесло течением во время купания. Пока сестра погибшей сбегала за отцом, который косил траву недалеко от реки, ребенок пропал из виду.

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