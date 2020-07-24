В Екатеринбургской епархии заявили, что схимонах Сергий должен покинуть монастырь

В Екатеринбургской епархии заявили, что лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов) должен покинуть основанный им Среднеуральский женский монастырь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу епархии.

В епархии отметили, что священнослужитель своевольно удерживает монастырь в то время, как его законной настоятельницей является игумения Варвара (Крыгина), назначенная священным синодом.

«В епархии неоднократно отмечали, что восстановление мирной жизни обители возможно лишь с возвращением игумении Варвары, для чего схимонаху Сергию необходимо покинуть женский монастырь», — сообщили в пресс-службе.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.

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