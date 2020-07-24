В Кремле ответили на утверждение Помпео, что РФ может пойти против КНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения госсекретаря США Майка Помпео о том, что РФ может войти в альянс против Китая, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он напомнил слова российского президента Владимира Путина относительно того, что Москва никогда не принимает участия в альянсах против кого-то.

Песков обратил внимание на то, что Россия «не дружит против кого-то».

«Все политические и иные объединения направлены на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. Китай является нашим партнером и союзником. Это страна, с которой мы развиваем отношения особого партнерского характера», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение, что существует возможность вовлечения России в противостояние Китаю.

Позже в китайском МИДе заявили, что за ухудшение отношений между Пекином и Вашингтоном ответственны США.

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